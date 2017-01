ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Sauna-Hotel Seoul D 2017 16:9 HDTV Merken "Es ist furchtbar laut, warm und alle schwitzen so vor sich hin" - so könnte die Hotelbeschreibung für das spezielle Hotel in Seoul lauten. Nach einem Erholungsurlaub klingt das nicht, dennoch lieben die Asiaten ihr Saunahotel. "Galileo" ist hingefahren und hat eine Nacht in einem der außergewöhnlichsten Hotels der Weltverbracht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Gödde Originaltitel: Galileo