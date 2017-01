ProSieben 12:50 bis 13:20 Comedyserie New Girl Eine Nacht mit Cece USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cece, die vorrübergehend in der WG eingezogen ist, ist sich sicher, dass Nick Jess nicht nur als Mitbewohnerin sieht, sondern auch ein anderes Interesse an ihr hat. Jess gerät daraufhin in Panik ... Indes wickelt Cece die Jungs um den Finger, besonders Schmidt und Winston scharwenzeln ständig um sie herum. Um bei Cece landen zu können, überlässt ihr Schmidt sogar sein Bett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zooey Deschanel (Jess) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Lauren Dair Owens (Young Jess) Josiah Barajas (Eduardo) Originaltitel: New Girl Regie: John Hamburg Drehbuch: Elizabeth Meriwether, Rachel Axler Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Ludwig Göransson Altersempfehlung: ab 12