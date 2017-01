ProSieben 11:30 bis 11:55 Comedyserie Mike & Molly Das erste Date USA 2010 2017-01-07 08:00 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mike fiebert seinem Date mit Molly entgegen, aber sein Kollege Carl hat Bedenken, dass er in seinen gewohnten Klamotten kein gutes Bild abgibt. Er schleppt Mike in den Laden seines Cousins Andre, der gerne vollschlanke Männer einkleidet. Molly hat sich dummerweise eine Erkältung eingefangen. Sie traut sich aber nicht, das Date abzusagen, da sie befürchtet, Mike würde sie dann nie wieder einladen. Victoria weiß da genau das richtige Heilmittelchen - mit ungeahnten Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Gardell (Officer Mike Biggs) Melissa McCarthy (Molly Flynn) Reno Wilson (Officer Carl McMillan) Katy Mixon (Victoria Flynn) Nyambi Nyambi (Samuel) Swoosie Kurtz (Joyce Flynn) Bill Stevenson (Bryce) Originaltitel: Mike & Molly Regie: James Burrows Drehbuch: Chuck Lorre, Mark Roberts Kamera: Gary Howard Baum Musik: Keb' Mo'

