ProSieben 06:45 bis 07:10 Comedyserie 2 Broke Girls Nicht hübsch genug USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Max und Caroline bekommen eine Abfuhr von einer potentiellen Abnehmerin für ihre Cupcakes: Die Besitzerin eines Coffeeshops findet, die Küchlein seien nicht hübsch genug. Während diese Absage das Selbstbewusstsein von Bäckerin Max deutlich schmälert, nimmt Caroline das Problem in die Hand: Sie meldet sich und ihre Freundin bei einem Weiterbildungskurs für Cupcake-Dekoration an. Doch auch ihre beiden italienischen Lehrerinnen sind wenig begeistert von den Künsten der beiden. Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Carla Gallo (Stephanie) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: David Feeney Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 6