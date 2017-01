Tele 5 01:45 bis 03:14 SciFi-Film The Apocalypse USA 1997 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Unter Leitung des weiblichen Captains J.T. Wayne rückt ein interplanetares Einsatzkommando aus, um den scheinbar ziellos im Weltraum dahintreibenden Energiefrachter Agamemnon zu bergen. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, als der verbrecherische Offizier Lennon mit seiner schwerbewaffneten Verschwörerbande die Kontrolle über den Frachter erzwingt. Was noch keiner ahnt: Die Agamemnon ist in Wahrheit eine riesige Bombe und steuert direkt auf die Erde zu. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sandra Bernhard (J.T. Wayne) Cameron Dye (Lennon) Frank Zagarino (Vendler) Michelle Anne Johnson (Misha) Lee Arenberg (Noel) Merle Kennedy (Mailai) Teddy Lane Jr. (Rugby) Originaltitel: The Apocalypse Regie: Hubert de La Bouillerie Drehbuch: J. Reifel Kamera: Greg Gardiner Musik: Eric Colvin Altersempfehlung: ab 18