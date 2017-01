Tele 5 23:58 bis 01:45 Abenteuerfilm Sub Zero - Eisige Jagd CDN 2005 2017-01-06 03:14 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der digitale Fernzünder eines russischen Kampfsatelliten tickt nach dem Abschuss der dazugehörigen Terrorbande über dem Himalaya in 7000 Meter Höhe auf der Nordseite des winterlichen K2. Nun obliegt es dem traumatisierten Extremkletterer John Deckert und seiner aus Technikern, Funsportlern und suspekten Agenten rekrutierten Bergsteigertruppe, das Gerät zu bergen, bevor ein dritter Weltkrieg davon ausgeht. Falsch spielende Militärs und faule Eier in den eigenen Reihen geraten dabei zur größeren Gefahr als die unberechenbare Natur. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Costas Mandylor (Costas) Nia Peeples (Nia) Linden Ashby (Solomon Davis) Michael Sunczyk (Mike Foster) Jim Thorburn (Mike Frazier) Colin Lawrence (Pete Tanner) Jacqueline Samuda (Sasha Mirov) Originaltitel: Sub Zero Regie: Jim Wynorski Drehbuch: William Langlois, Jonas Quastel, Jim Wynorski Kamera: Michael Wale Musik: Michael Neilson Altersempfehlung: ab 12