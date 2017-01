Tele 5 22:04 bis 23:58 Actionfilm The Cutter - Diamanten des Todes USA 2005 2017-01-08 00:14 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Auftrage eines diabolischen Altnazis und unter Hinterlassung eines Leichenhaufens stiehlt ein skrupelloser Superverbrecher den Brustschmuck des Aaron aus einer Ausgrabungsstätte im Sinai und zwingt sodann den New Yorker Diamantenschleifer und Auschwitz-Überlebenden Isaak, dem bilblischen Artefakt einen einzigartigen Schliff zu verpassen. Dabei machen die Gangster die Rechnung ohne die kratzbürstige Tochter des Greisen und deren Begleiter, den vierschrötigen Privatdetektiv Sheppard. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chuck Norris (John Shepherd) Joanna Pacula (Elizabeth Teller) Daniel Bernhardt (Dirk) Bernie Kopell (Issac Teller) Todd Jensen (Parks) Marshall R. Teague (Moore) Tracy Scoggins (Alena) Originaltitel: The Cutter Regie: William Tannen Drehbuch: Bruce Haskett Kamera: Peter Moss Musik: Elia Cmiral Altersempfehlung: ab 16