RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Die Straßencops - Jugend im Visier D 2015 16:9 HDTV Im Internet kursiert ein millionenfach angeklicktes Video, auf dem ein junges Mädchen auf offener Straße erniedrigt wird. Als sich dann auch noch herausstellt, dass die junge Frau seit Tagen spurlos verschwunden ist, schrillen bei den Polizisten die Alarmglocken. Der nächste Einsatz führt die Ermittler zu zwei Teenagern, die eine ältere Dame angeschossen haben. Angeblich wollten sie nur Vögel treffen. Sagen sie wirklich die Wahrheit? In einem anderen Fall haben es die Ermittler mit einer Körperverletzung der ganz ausgefallenen Art zu tun: ein Jugendlicher wurde in einem Dixi-Klo eingesperrt und dann einen Abhang runtergeschubst. Die Täter behaupten, dafür Geld bekommen zu haben. Doch wer ist der Drahtzieher? Originaltitel: Die Straßencops - Jugend im Visier