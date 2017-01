RTL II 07:55 bis 08:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Leyla in Not / Spätes Erwachen D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die junge und attraktive Türkin Leyla (20) hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht, als sie für eine Zeitung erotische Fotos von sich machen ließ. Seitdem macht ihr ein Stalker das Leben zur Hölle. Bei dem Personenschutz stellen Nina Sassen und ihr neuer Kollege Sebastian de Beer schnell fest, dass das Gelegenheitsmodel Leyla sehr begehrt ist und es einige potenzielle Stalker gibt. Doch auch die konservative Familie der hübschen Auftraggeberin könnte etwas gegen die freizügigen Bilder haben. Als nächstes werden Miriam und Stefan Wolloscheck mit einem ungeheuerlichen Fall betraut. Die 18-jährige Belinda liegt im Koma und keiner weiß warum, selbst die Ärzte tappen im Dunkeln. Ihre Mutter Sonya steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, sie befürchtet, dass sich ihre unter Stimmungsschwankungen leidende Tochter das Leben nehmen wollte. Für die Detektive beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Hat der Unbekannte aus Belindas Chat-Verlauf etwas mit ihrem Zustand zu tun? Während seinen Ermittlungen stößt das Ermittler-Ehepaar an seine emotionalen Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz