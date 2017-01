RTL II 05:10 bis 05:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Anders vorgestellt / Schatten der Vergangenheit D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die neue Klientin der Detektei Stahl ist mit ihren Nerven am Ende. Seit zwei Wochen wird die 22-jährige Jeanette von einem Unbekannten verfolgt. Der Höhepunkt der Belästigungen war ein obszönes Foto, das der attraktiven Frau zugeschickt wurde. Sie vermutet einen Mann dahinter, mit dem sie einen One-Night-Stand hatte. Die Privatdetektive Michael Falkenberg und Sascha Noveski lassen ein Phantombild von dem Verdächtigen anfertigen und begeben sich auf die Suche nach dem Stalker. Ob ihnen dabei der junge Detektei-Neuzugang Marcel Bender wirklich eine Hilfe ist, wird sich zeigen. Danach werden die Privatdetektive von einer Polizistin um Hilfe gebeten. Die 32-Jährige fürchtet nach einem nächtlichen Angriff um ihr Leben. Weil Frauke einen Kollegen verdächtigt, den sie hatte abblitzen lassen, bittet sie den ehemaligen Polizisten und jetzigen Privatdetektiv Thomas Berg und seine Kollegin Giulia Peroni um Hilfe. Die Ermittlungen führen die Detektive schnell in die Vergangenheit der jungen Polizistin. Hat sie sich durch die Ausübung ihres Berufs Feinde gemacht? Wer könnte einen Rachefeldzug führen? Die Ermittler müssen eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um ihre Klientin vor weiteren Anschlägen zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz