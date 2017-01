RTL NITRO 12:55 bis 13:35 Actionserie Walker, Texas Ranger Eine heiße Story USA 1996 Live TV Merken Die attraktive Journalistin Vanessa St. John macht Reportagen über die Arbeit der Polizei, die unter dem Titel "Polizeireport" im Fernsehen laufen. Für die nächste Folge sucht Vanessa die Texas Ranger auf. Walker kann sich zunächst erfolgreich davor drücken, sie am Hals zu haben, während Trivette sofort ein Auge auf sie wirft und sich nur allzugern vor ihr profilieren würde. Leider hat er zur Zeit kaum spektakuläre Fälle, während Walker vom Glück verfolgt wird und mehrere Festnahmen erreicht. So steht der Ranger plötzlich gegen seinen Willen als Held im Rampenlicht, und Trivette sieht wie ein Versager aus. Doch am Ende kann Trivette doch noch den Gangster Eddie Paradise dingfest machen, und so wendet sich alles zum Guten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Judson Mills (Francis Cage) Cynthia Dorn (M.E. Mary Williams) Troylynn Hebert (Cheryl Jackson) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece Drehbuch: Paul Haggis, Tom Blomquist, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan Musik: Christopher L. Stone