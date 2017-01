RTL NITRO 11:20 bis 12:10 Krimiserie Matlock Jimmy und das Schockgerät USA 1992 Live TV Merken Ann Johnson macht eine schwere Zeit durch. Als alleinerziehende Mutter arbeitet sie Tag und Nacht, um ihren Sohn versorgen zu können. Hinzu kommt, dass es mit ihrem Freund auch nicht mehr gut läuft. Kurzentschlossen trennt sie sich von ihm. Als der anschließend tot in ihrer Wohnung aufgefunden wird, gilt Ann als Hauptverdächtige. Matlock übernimmt den Fall. Er ahnt, dass wichtige Hinweise zur Klärung des Falles in den Comics, die Anns Sohn Jimmy zeichnet, zu finden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) Bonnie Burroughs (Lorraine) Marilyn Jones (Ann) Michael McGrady (Walt) Jordan Christopher Michael (Jimmy) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Originaltitel: Matlock Regie: Harvey Laidman Drehbuch: William T. Conway, Dean Hargrove Musik: Dick DeBenedictis

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 220 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 142 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 67 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 47 Min.