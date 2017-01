RTL NITRO 08:20 bis 09:05 Krimiserie Law & Order Nicoles Familie USA 2010 2017-01-06 04:30 HDTV Live TV Merken Nachdem der Klimaforscher Dr. Silva während eines Symposions zur globalen Erwärmung vergiftet wurde, verdächtigen Lupo (Jeremy Sisto) und Bernard (Anthony Anderson) zunächst die wissenschaftliche Konkurrenz. Doch es stellt sich heraus, dass Dr. Silva in einen schmutzigen Sorgerechtsstreit mit Phillip Shoemaker (Tony Hale), dem Ex-Mann seiner Frau, verwickelt war. Nun gerät auch die Familie des Opfers ins Visier der Ermittler. Für Cutter (Linus Roache) bekommt der Fall eine persönliche Dimension, da er an seine eigene Vergangenheit erinnert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Sisto (Detective Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Detective Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Linus Roache (Executive A.D.A. Michael Cutter) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Tony Hale (Phillip Shoemaker) Originaltitel: Law & Order Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Keith Eisner Kamera: William Klayer Musik: Mike Post