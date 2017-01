RTL 08:30 bis 09:00 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6164 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Till besteht vor Katrin darauf, den LKW allein zu klauen, damit die geladene Kleidung nicht im Brennofen, sondern bei den Obdachlosen landet. Als Tills Handicap zum Problem wird, springt Katrin ein und fährt den LKW. Die Aktion gelingt und schweißt Katrin und Till noch enger zusammen. Doch das Ganze hat ein Nachspiel... Tuner schwebt auf Wolke sieben: Jule ist in Berlin und trägt ihm den Halsketten-Klau nicht nach. Anni trägt wiederum Lilly nach, dass sie ihrer Halbschwester einen Schlafplatz in der WG angeboten hat und dafür sorgt, dass Anni sich weiterhin mit der neuen Mitbewohnerin auseinandersetzen muss. Sophie ist verzweifelt, weil Leon die Trennung erwägt. Vor Jasmin lässt sie durchblicken, was sie wirklich umtreibt: Sophie kann sich selbst nicht verzeihen, Leni einst nicht gewollt zu haben. Doch mit Leon kann sie über ihre Selbstvorwürfe nicht reden. Haben die beiden noch eine Chance? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten