SAT.1 Emotions 22:05 bis 00:00 Drama Jenseits aller Grenzen USA, D 2003 2017-01-06 03:10 16:9 HDTV Die Amerikanerin Sarah Jordan führt in London ein behütetes Leben an der Seite ihres Mannes Henry. Als sie aber den Menschenrechtsaktivisten Nick Callahan kennenlernt, ist sie von seinem rebellischen Wesen ebenso angetan wie von seinem Einsatz gegen die Missstände im von Kriegen gebeutelten Afrika. Es rüttelt sie in der Tat so sehr auf, dass sie Nick auf seiner nächsten Hilfsaktion begleitet. Sie ahnt nicht, dass es eine Reise voller Gefahr, Verlust und Liebe wird. Schauspieler: Angelina Jolie (Sarah Jordan) Clive Owen (Nick Callahan) Teri Polo (Charlotte Jordan) Linus Roache (Henry Bauford) Noah Emmerich (Elliott Hauser) Yorick van Wageningen (Steiger) Timothy West (Lawrence Bauford) Originaltitel: Beyond Borders Regie: Martin Campbell Drehbuch: Caspian Tredwell-Owen Kamera: Phil Meheux Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12