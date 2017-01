SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 105 D 2008 16:9 Merken Katja liest in der Zeitung, dass Ken Wood tatsächlich so einflussreich ist, wie er behauptet. Diese Chance will sie nutzen: Ohne Jonas etwas zu sagen, fährt sie mit Wood an die Cote d'Azur. Als Anna mitbekommt, dass Jonas keine Ahnung davon hat, muss sie entscheiden, ob sie ihm die Wahrheit sagt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Polauke) Roy Peter Link (Jonas Broda) Karolina Lodyga (Katja Polauke) Mathieu Carriére (Robert Broda) Franziska Matthus (Natascha Broda) Lars Löllmann (Gerrit Broda) Mike Adler (Jannick Juncker) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Tina Faust Drehbuch: Dirk Carow