SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 243 D 2012 2017-01-09 08:20 16:9 HDTV Eigentlich ist die Sache eindeutig: Zwischen Saskia und Bernheimer sind die alten Gefühle neu entflammt, doch die beiden wollen dies nicht wahrhaben. Saskias Zustand wird immer kritischer, und Laura soll ihr deshalb ein bisschen auf den Zahn fühlen ... Laura kümmert sich immer noch um die Diabetes-Patientin, die unter einer Essstörung leidet. Wird sie dem Mädchen helfen können? Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern