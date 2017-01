SAT.1 Emotions 14:20 bis 14:45 Telenovela Schmetterlinge im Bauch Folge: 41 D 2006 Merken Alex und Laja wollen von Nils als Arbeitskräfte ernst genommen werden und sich nicht weiter mit Tests hinhalten lassen. Sie entschließen sich kurzerhand, die Türen, an denen sie üben sollten, auf dem Flohmarkt zu verkaufen. Zur gleichen Zeit hat Nils für die Türen ebenfalls einen Käufer gefunden. Fassungslos steht er mit ihm in der leeren Werkstatt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alissa Jung (Nelly Heldmann) Raphael Vogt (Nils Heyden) Matthias Paul (Konstantin Eppinger) Marie Munz (Judith von Bütow) Sonja Gerhardt (Alex Heyden) Sandra Schreiber (Laja Heyden) Matthias Matz (Henning Kossmann) Originaltitel: Schmetterlinge im Bauch Regie: Renata Kaye Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann