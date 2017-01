SAT.1 Emotions 12:25 bis 13:15 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 285 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna wird in ihrer Enttäuschung über Maximilian von ihrer Freundin Alexandra aufgefangen und getröstet. Am nächsten Tag gelingt es Hanna und Maximilian aber bereits, wieder aufeinander zuzugehen und sich zu versöhnen. Alexandra hingegen, kann der Versuchung nicht widerstehen, den Keil zwischen dem jungen Glück noch tiefer zu treiben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Patrick Caputo, Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer