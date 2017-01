SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 153 D 2005 16:9 Merken Trotz ihrer Selbstzweifel beschließt Lisa, an ihrem Plan festzuhalten. Sie fühlt sich bestätigt, als sie mitbekommt, dass David nicht einmal Agnes' Weggang registriert hat. Fassungslos kommt sie zu dem Schluss, dass er kein Herz mehr für die Firma hat. David versteht keinen Spaß mehr und reagiert unerwartet aggressiv ... Yvonne und Max besuchen einen Geburtsvorbereitungskurs. Doch die ihnen dort angebotenen esoterischen Praktiken übersteigen ihre Toleranzgrenze ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Alexander Sternberg (Max Petersen) Susanne Szell (Agnes Hetzer) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Bianca Hein (Mariella von Brahmberg) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Sabine Landgraeber