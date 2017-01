SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 242 D 2012 2017-01-09 01:30 16:9 HDTV Merken Vicky überrascht Shirley und Bernheimer bei einem innigen Kuss. Beide behaupten jedoch, dass sie sich nur aus Nostalgie geküsst haben und nicht mehr dahinter steckt. Bei Saskia machen sich die Malariamedikamente immer deutlicher bemerkbar. Sie halluziniert massiv, Isabelle scheint mit der Dosierung etwas über das Ziel hinausgeschossen zu sein. Henriette und Florian machen sich gleichzeitig einen Heiratsantrag ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Vicky Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern