VOX 05:15 bis 06:00 Krimiserie CSI: NY Blutiges Labyrinth USA, CDN 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der Kaufhausdetektiv Jeff Segers wird in einem Warenhaus an der Fifth Avenue erschossen. Der Verdacht fällt auf eine bislang nicht namentlich bekannte Ladendiebin, die schon zuvor in etlichen Läden Luxusartikel gestohlen hatte und dabei ihren genetischen Fingerabdruck hinterlassen hat. Die Analyse des Genmaterials ergibt, dass die Unbekannte ein neues Medikament eingenommen hat, mit welchem posttraumatische Störungen behandelt werden. Da sich das Medikament noch in der Testphase befindet und nur wenige Personen an dem Versuch teilnehmen, kann sie schnell als Ava Brandt identifiziert und gefasst werden. In Bezug auf den Mord an dem Ladendetektiv beharrt sie aber auf ihrer Unschuld. Flack und Mac sollen unterdessen den Mord an dem Studenten Brian Miller aufklären, dessen Leiche in einem Irrgarten gefunden wurde. Der Mörder hatte das Opfer in eine Statue gestoßen, die einen Säbel trägt. Dadurch wurde die Halsschlagader des Studenten durchtrennt. Die Ermittler bringen in Erfahrung, dass Brian für zwei seiner Kommilitonen, Eddie Williams und Thomas Brighton, Klausuren geschrieben hatte. Zudem erfährt Mac von seinem Stiefsohn Reed Garrett, der durch Zufall mit dem Opfer bekannt war, dass Brian für eine Studentenzeitung geschrieben hat. Zuletzt habe er an einem Enthüllungsartikel über die studentische Geheimgesellschaft "Kings and Shadows" gearbeitet, der auch Thomas Brighton und Brian Miller selbst angehören. Als Mac Brighton befragt, liefert dieser ihm eine interessante Information: Brian wollte kurz vor seinem Tod aus der geheimen Studentenverbindung austreten. Der Mord geschah offenbar unmittelbar nach der Entlassungszeremonie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Detective Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Detective Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Detective Danny Messer) Anna Belknap (Detective Lindsay Monroe) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Rob Bailey Drehbuch: Noah Nelson Kamera: Feliks Parnell Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12