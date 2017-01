ONE 01:15 bis 03:00 Drama Missverstanden I, F 2014 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Aria ist das einsamste Mädchen Roms: Ihr Zuhause gleicht einem Schießstand, auf dem ihre neurotischen Eltern ihre Eitelkeiten abfeuern. Die männermordende Pianistin und der selbstverliebte Filmstar haben die Neunjährige in ihrem Ehekrieg aus den Augen verloren. Während ihre Schwestern mit Liebe überschüttet werden, wird Aria wie ein ungeliebtes Möbelstück hin- und hergerückt. In der Schule sieht es nicht anders aus - weder die beste Freundin noch Arias Schwarm erkennen die hilflose Verlorenheit der Außenseiterin. Zurückgewiesen und abgeschoben streunt Aria durch die Stadt und schenkt ihre Liebe einer schwarzen Straßenkatze. Underground-Ikone Asia Argento hat mit MISSVERSTANDEN ein bonbonbuntes Familiendrama über eine unverstandene Seele geschaffen. Die Welt der Erwachsenen aus großen Kinderaugen zu sehen ist mitunter grausam und entlarvend, aber ebenso heiter und herzerfrischend. MISSVERSTANDEN feierte seine Premiere in Cannes in der Sektion 'Un Certain Regard'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Giulia Salerno (Aria) Charlotte Gainsbourg (Mutter) Gabriel Garko (Vater) Carolina Poccioni (Lucrezia) Alice Pea (Angelica) Anna Lou Castoldi (Donatina) Max Gazzè (Manuel Ginori) Originaltitel: Incompresa Regie: Asia Argento Drehbuch: Asia Argento, Barbara Alberti Kamera: Nicola Pecorini Musik: Brian Molko Altersempfehlung: ab 12