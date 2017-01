ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 222 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura und Alexander geben sich ihrer Leidenschaft hin und gestehen sich ein, sich immer noch zu lieben. Doch als Laura realisiert, was passiert ist, flüchtet sie. Alexander dagegen fühlt sich befreit. Er kann nicht anders, als diese Liebe zu leben, erklärt er Robert freimütig. Laura ist völlig durcheinander und will, das Alexander sie in Ruhe lässt. Besorgt registriert Werner ihren Zustand und erfährt von Robert, dass Laura von ihrem Freund verlassen wurde. Als Werner mit Alexander spricht, erzählt dieser ihm eine andere Geschichte: Gregor sei sicher nicht der Grund, warum Laura so durcheinander ist. Entschlossen will Alexander Werner gestehen, dass er und Laura ein Liebespaar sind und immer bleiben werden, doch plötzlich steht Laura in der Tür... Miriam entschuldigt sich bei ihrer Stiefmutter. Barbara ist froh, dass Miriam zur Vernunft gekommen ist und hofft nun, dass sie von Maxim ablässt. Deshalb rät sie Miriam, nichts übers Knie zu brechen. Wenn der Richtige kommt, dann wird Miriam das sofort merken. Zudem versucht Barbara, Maxim ins Gewissen zu reden, doch sie erreicht das Gegenteil: Maxim macht Miriam spontan einen Heiratsantrag. Marie ärgert sich darüber, dass sie beim Spülen der Gläser ihre Uhr kaputt gemacht hat, als Mike im Restaurant vorbeikommt und für den Abend einen Tisch für sich und Tanja reservieren will. Höflich erklärt ihm Marie, dass sie ausgebucht sind. Mike glaubt, dass Marie sauer auf ihn ist und schenkt ihr eine neue Uhr als Wiedergutmachung. Doch Marie lehnt das Geschenk ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Florian Böhm (Mike Dreschke) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Connie Pfeiffer Drehbuch: Oliver Thaller