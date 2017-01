ONE 17:00 bis 17:45 Familienserie Die glückliche Familie 54 Rosen D 1987 2017-01-06 03:40 Live TV Merken Auf einer Vernissage wartet Maria vergebens auf Florian und lernt derweil den berühmten Schönheitschirurgen Dr. Dr. Kovacs kennen. Gleichzeitig flirtet Florian mit seiner neuen Kollegin, Frau Dr. Sellner; der Beruf verlangt eben Opfer. Als am Samstagmorgen die Mädchen mit fliegenden Fahnen den Frühstückstisch verlassen und auch Florian unbedingt ins Büro muss, da kommt Maria der Anruf von Dr. Dr. Kovacs gerade gelegen. Der eheliche Tanz kann beginnen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja) Susanna Wellenbrink (Tami) Julia Heinemann (Alex) Sönke Wortmann (Richy) Thomas Ohrner (Michael) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler, Eckhart Schmidt