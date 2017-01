ONE 11:30 bis 12:00 Reportage Nadia auf den Spuren der Liebe: Starke Frauen Erfolg macht einsam? Starke Frauen - D 2012 2017-01-07 19:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Viele Frauen sind studiert, haben attraktive Jobs und machen Karriere. Und auch sonst stehen sie 'ihren Mann', treten selbstbewusst auf und wissen, was sie wollen. Aber häufig scheint die hart erkämpfte Gleichberechtigung in Beruf und Gesellschaft dem Beziehungsglück im Wege zu stehen. Gerade erfolgreiche Frauen haben es häufig schwer, den Partner fürs Leben zu finden. Ist das so? Wenn ja, was erschwert die Suche nach dem richtigen Partner?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadia Kailouli Originaltitel: Nadia auf den Spuren der Liebe

