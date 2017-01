ONE 09:45 bis 10:15 Dokumentation In Deutschland um die Welt Iran in Hamburg D 2014 2017-01-07 12:45 Live TV Merken Pierre M. Krause dachte, er hätte von Hamburg schon alles gesehen. Diesmal wird er die Hansestadt aber mit ganz anderen Augen sehen - mit iranischen Augen. Denn Hamburg ist Heimat besonders vieler Iraner und iranisch-stämmigen Deutschen, die hier ein Stück ihrer Kultur bewahren und weitergeben. Pierre nascht auf seiner Iran-Reise durch Hamburg mit dem ehemaligen DSDS-Sieger Mehrzad Marashi eingelegte Knoblauchzehen, lässt sich von einer iranischen Großfamilie über das iranische Frühlingsfest aufklären und vom Razmafzar-Trainer Kourosh Emami auf's Kreuz legen. Razmafzar ist eine traditionell iranische Kampfkunst, die mit gerade einmal 722 Einzeltechniken auskommt, von denen Pierre einige ausprobiert - und keine beherrscht. Im Gegenzug irritiert er seine Gegner durch einen extrem erotischen Auftritt - eine Disziplin, die er perfekt beherrscht. Trotz blauer Flecken und Knoblauch-Fahne traut sich Pierre anschließend noch zu einem Date mit Nina Moghaddam. Zu seinem Leidwesen ist er nicht lange allein mit der schönen Moderatorin, denn zusammen besuchen sie das iranische Neujahrsfest im Hamburger Stadtpark. Hier, wo einmal im Jahr die iranische Community aus Hamburg zusammenkommt, ist Nina ein großer Star und ein echtes Vorbild - denn ihre Eltern stammen ebenfalls aus dem Iran. Das hat für Pierre immerhin den Vorteil, dass er als ihre Begleitung ununterbrochen Getränke und iranische Grill-Köstlichkeiten angeboten bekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt