Beim gemeinsamen Frühstück bedankt sich Isolde bei ihrer Freundin Berta für deren Hilfe und Unterstützung nach der unangenehmen Attacke ihres Ex-Geliebten Fausto. Mit dem kommuniziert Isolde nunmehr ausschließlich über ihren Anwalt. Unbequem: Mit Eintritt der kalten Jahreszeit gestaltet sich Ollis Schlafplatz in seinem alten Hanomag als äußerst ungemütlich... Aufgrund der kühlen Witterungsverhältnisse beschließt er, in den Süden zu flüchten. Olli hofft auf eine kleine Finanzspritze von seinem Chef Olaf. Dieser zeigt sich aber wenig großzügig und ist nicht bereit, seinem Angestellten Geld zu leihen. In Google-Kalender eintragen