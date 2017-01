ONE 05:15 bis 05:45 Dokumentation In Deutschland um die Welt Ghana in Berlin D 2014 2017-01-06 09:15 Live TV Merken Für "In Deutschland um die Welt" bereist Pierre M. Krause Westafrika in Berlin. Denn in der Bundeshauptstadt leben fast 2000 Ghanaer. Und die platzen vor Lebensfreude, sind unheimlich freundlich und richtig laut - womit Pierre mal wieder beweisen kann, dass nicht jedes Mentalitäts-Klischee völlig an den Haaren herbei gezogen ist. Haarig wird es für Pierre auch im Afro-Shop, wo er einen modischen Vokuhila verpasst bekommt, nur um kurz darauf bei der Familie des ghanaisch-stämmigen Pfarrers Arthur Kingsley mitzuerleben, wie man einen handelsüblichen Essenstisch zu einer übergroßen Djembé-Trommel umfunktioniert. Scharf geht es für Pierre auf dem Kenako-Festival zu - in mehrerlei Hinsicht: Denn auf dem afrikanischen Fest trifft Pierre Ivy Quainoo, Gewinnerin der ersten 'Voice of Germany'-Staffel und Tochter ghanaischer Eltern, die ihm dann auch noch eine Spezialität aus ihrer Heimat empfiehlt, einen pikanten Tomaten-Reis. Doch Pierres afrikanischer Berlin-Trip hat auch mysteriöse Momente: Plötzlich leidet der selbsternannte EinsPlus-Integrationsbeauftragte unter spontanen Zuckungen und unkoordinierten Bewegungen: Er hätte dem ghanaischen Voodoo-Priester besser nicht seine Lieblingspuppe überlassen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt