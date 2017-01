tagesschau24 20:15 bis 20:45 Reportage Am Ende arm - Überleben mit kleiner Rente Am Ende arm - Überleben mit kleiner Rente D 2016 2017-01-07 17:30 Merken Zehn Euro hat Angelika Zwering aus Monheim im Portemonnaie. Damit muss sie noch neun Tage bis zum Ende des Monats auskommen. Dann wird ihre nächste Rente überwiesen. Essen wird sie bis dahin haltbare Lebensmittel, die sie sich als Vorräte angeschafft hat. Aber ihren kaputten Staubsauger kann sie nicht reparieren lassen. Die Wohnung fegt sie mit dem Besen. Wienand Nitschke schläft seit zweieinhalb Monaten schlecht. Der Wuppertaler ist 63, geht jetzt in "Zwangsrente" und muss außerdem Grundsicherung beantragen. Er macht sich Sorgen, ob er alle Unterlagen eingereicht hat und das Geld rechtzeitig auf seinem Konto ist. Falls nicht, kann er Miete und Strom nicht zahlen. Schon jetzt als Langzeitarbeitsloser kommt er mit dem Geld nur aus, weil er zweimal am Tag zur Wuppertaler Tafel geht. Andreas Lämmerhirt (53) ist selbständig mit einem Putz- und Bügelservice im Bergischen Land. Seine kleine Firma wirft so wenig Gewinn ab, dass er sich keine private Altersvorsorge leisten kann. Schon heute ist ihm klar, dass er so lange arbeiten wird, wie der Körper mitmacht und danach wahrscheinlich dennoch in die Altersarmut rutscht. Wie kann es sein, dass immer mehr Menschen im Alter arm sind? Und wie kommen sie damit zurecht? Hier und Heute hat Menschen besucht, die bis an ihr Lebensende jeden Euro zweimal umdrehen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hier und Heute Regie: Jörg Stolpe