SAT.1 Gold 23:55 bis 01:30 Krimi Der Bulle von Tölz: Palermo ist nah ... D 1995 2017-01-09 22:15 20 40 60 80 100 Merken Der italienische Obsthändler Giovanni, ein Freund von Kommissar Benno Berghammer, erschießt einen Landsmann - angeblich, weil der ihn töten wollte. Er weigert sich beharrlich, dem Kommissar zu sagen, wer der Tote ist und warum er ihn umbringen wollte. Als dann zwei Mafia-Bosse in einem Nobelhotel in Tölz absteigen und sich kurz darauf das LKA in Form des Beamten Eustachius Bernhard einschaltet, ist Benno klar: Die Mafia hat sich scheinbar auch im kleinen Tölz eingenistet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Kommissarin Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Hans Peter Hallwachs (Matern) Wilm Roil (Bernhard) Leon Boden (Schröder) Guido Gagliardi (Giovanni) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Walter Bannert Drehbuch: Claus Peter Hant Kamera: Hanus Polak Musik: Kristian Schultze Altersempfehlung: ab 12