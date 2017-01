SAT.1 Gold 22:10 bis 23:05 Krimiserie Wolffs Revier Der letzte Ritter D 2005 2017-01-06 01:30 16:9 Merken Hardy Graf, ein alternder Playboy, soll des Mordes an seiner Geliebten angeklagt werden. Bei der Gerichtsverhandlung erscheint jedoch die Gutachterin Dr. Sara Herzog und erbringt den Beweis, dass die Geliebte bereits tot war, als Graf am Tatort eintraf. Wolff ist mehr als verblüfft, schließlich hatte Graf den Mord gestanden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Steven Merting (Tom Borkmann) Renan Demirkan (Dr. Sara Herzog) Thomas Fritsch (Hardy Graf) Dirk Borchardt (Jens Koertner) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Wenning Drehbuch: Uwe Kossmann Musik: Ulrich Reuter Altersempfehlung: ab 16