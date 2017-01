SAT.1 Gold 16:05 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Eine Spritze zu viel USA 2000 Merken Steve Sloan liegt nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus. Halb komatös wird er Zeuge eines Mordes an einem Patienten, aber niemand glaubt ihm. Als Amanda eine Spur entdeckt, gerät Dr. Hart ins Visier der Ermittler. Hart hatte ein neues Medikament an Patienten erprobt, und der Ermordete wollte aus der Versuchsreihe aussteigen. Schließlich finden Mark und Jesse heraus, dass Assistenzarzt Dr. Walker Aktien von jener Firma besitzt, die das neue Medikament produzieren soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Charmin Lee (Det. Cheryl Banks) Ned von Leuck (Timmons) Nathan Anderson (Dr. Walker) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Victor Lobl Drehbuch: Stephen A. Miller Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, Dick DeBenedictis