SAT.1 Gold 14:25 bis 15:15 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Auf gefährlicher Expedition (1) USA 1995 2017-01-07 13:35 Dr. Quinns Geburtstag steht an, und zur Feier des Tages hat sich die Ärztin ein ganz besonderes Ziel gesteckt: Sie möchte alleine den Pike's Peak erklimmen. Sully bietet an, sie zu begleiten, doch Mike lehnt ab. Immerhin lässt sie sich darauf ein, dass Dorothy, Grace und Myra an dem Aufstieg teilnehmen. Die Frauen haben die Herausforderung allerdings unterschätzt, weswegen Dr. Quinn sie auf halber Strecke nach Hause schickt. Doch dann geschieht ein Unglück ... Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Jessica Bowman (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jim Knobeloch (Jake Slicker) James Leland Adams (Preston A. Lodge III) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Beth Sullivan, Sara Davidson, Andrew Lipsitz Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis