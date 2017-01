SAT.1 Gold 13:00 bis 13:30 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Jeannie ist der Zeit voraus USA 1968 Merken Eines Morgens vermisst Tony seine gewohnte Zeitung, und damit ist der Tag für ihn eigentlich gelaufen - hätte er nicht Jeannie, die ihm kurzerhand eine andere Morgenzeitung herbeizaubert. Leider ist es jedoch bereits die Zeitung vom Folgetag, und in der steht, dass ein NASA-Astronaut sich ein Bein gebrochen hat. Jeannie ist überzeugt, es könne sich nur um Tony handeln, und tut ihr Möglichstes, um einen Unfall zu verhindern. Doch das führt nur zu neuen Komplikationen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Stewart Bradley (Commander Ross) Herbie Faye (Tout #1) Johnny Silver (Tout #2) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Hal Cooper Drehbuch: Bruce Howard Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro