SAT.1 Gold 09:20 bis 10:15 Familiensaga Falcon Crest Abgeschoben USA 1989 Merken Um endlich Herr über Falcon Crest zu werden, zieht Richard alle Register. Er sorgt dafür, dass Samantha in Paris verhaftet wird und so Angelas Entführung nicht mehr bezeugen kann. Angela scheint dieses Mal tatsächlich zu verlieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Beecroft (Nick Agretti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Chao Li Chi (Chao-Li) Kristian Alfonso (Pilar Ortega) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Joe Coppoletta Drehbuch: Lee Schneider, Earl Hamner jr. Musik: Joel Rosenbaum Altersempfehlung: ab 6