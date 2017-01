Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen Nino de Angelo - Zwei Promi-Teams kämpfen für ihr Publikum um das große Geld! / Larissa Kindt - Worüber wurde diese Woche im Netz diskutiert? Was waren die Lacher der Woche? Netz-Reporterin Larissa Kindt weiß es! D 2017 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Seit 1987 gibt es das SAT.1-Frühstücksfernsehen. Mit aktuellen Informationen, prominenten Gästen und vielen Serviceangeboten versüßt das Team des Frühstücksfernsehens den Start in den Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Boschmann, Marlene Lufen Gäste: Gäste: Nino de Angelo (Schlagersänger), Larissa Kindt (Netzreporterin) Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen