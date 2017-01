TLC 00:45 bis 01:30 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Der Doppelgänger CDN 2016 Merken Geisterjägerin Marie Yates ist überzeugt, dass der Tod ihrer Großmutter das Werk einer dunklen Macht war, doch als sie anfängt, Nachforschungen anzustellen, wird sie selbst zur Zielscheibe. Als der paranormale Ermittler George Acosta ans Krankenbett einer Frau gerufen wird, um die Ursache ihrer mysteriösen Krankheit aufzuklären, erkennt er schnell, dass es nur eine Form von Heilung gibt: Exorzismus! Eine andere Gruppe von paranormalen Experten untersucht die übernatürlichen Vorkommnisse in einem alten Gefängnis und wird dabei von dem feindseligen Geist eines lang verstorbenen Häftlings in eine Falle gelockt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files