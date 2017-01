TLC 22:00 bis 23:00 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Merken Im bayrischen Hinterkaifeck wurde 1922 eine ganze Familie brutal ermordet, und die Tat ist bis heute nicht aufgeklärt. An die einstigen Bewohner erinnert nur noch ein Gedenkstein, doch die Geister der Ermordeten wollen nicht, dass man ihr grausames Schicksal vergisst: Als eine junge Frau mit ihrer Tochter eine Wanderung zu der Gedenkstelle macht, wird der Ausflug zum Horrortrip. Auch ein verliebtes Paar, das ein Romantikwochenende in einem Schlosshotel verbringen möchte, kommt aus dem Gruseln nicht heraus. Gräfin Elsbeth, die hier im 14. Jahrhundert von ihrem Mann lebendig eingemauert wurde, scheint nämlich als Geist ihr Unwesen zu treiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden