TLC 17:20 bis 18:15 Dokusoap Alle meine Frauen Chaos bei den Browns USA 2015 Merken Bei den Browns gibt es einen echten Grund zum Feiern: Der Richter hat der Adoption und Namensänderung von Dayton, Aurora und Breanna zugestimmt. Robyns Kinder aus erster Ehe sind damit offizielle Mitglieder der Großfamilie Brown und haben jetzt Kody zum Vater. Da Polygamisten fast nie eine Genehmigung zur Adoption erhalten, ist die Freude umso größer. Während die drei ihren leiblichen Vater in Montana besuchen, bereiten die anderen eine große Adoptionsparty vor - und bekommen sich bei der Menüplanung mächtig in die Haare: Kody möchte Chicken Wings vom Barbecue-Stand, Robyn besteht auf ein festliches Essen mit weißen Servietten und Blumenschmuck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kody Brown (Himself) Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons