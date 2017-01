TLC 14:25 bis 15:20 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Bittere Tränen USA 2016 Merken Will Powell, Whitneys Fitness-Trainer, hat genug von der Inkonsequenz seines stark übergewichtigen Schützlings. Statt abzunehmen, wie es ihr alle Ärzte ans Herz legen, nimmt sie zu und hält sich auch nicht an Wills Trainingsplan. Nun zieht Will die Konsequenzen und kündigt ihr die Zusammenarbeit. Whitney ist zunächst bestürzt, setzt aber alle Hebel in Bewegung, um ihren hervorragenden Trainer zurückzubekommen. Dann ist endlich der große Tag des Standard-Tanzturniers für Amateure gekommen, und Whitney legt sich mächtig ins Zeug, um das Turnier zusammen mit ihrem Tanzpartner Tal zu gewinnen - trotz der 168 Kilo, die sie momentan auf die Waage bringt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life