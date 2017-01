TLC 12:25 bis 13:25 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Gegen die Schwerkraft USA 2013 Merken Nur noch die Hälfte der Kandidaten ist in Buddy Valastros Konditoren-Wettstreit verblieben, und der Schwierigkeitsgrad wird von Woche zu Woche höher. Wer einmal einen schlechten Tag erwischt, kann schon aus dem Rennen sein. In dieser Episode geht es nämlich ans Eingemachte: Buddys Titelanwärter sollen innerhalb von acht Stunden schwerelose Torten fabrizieren, die alle in der berühmten Rachael Ray-Show präsentiert werden. Welches süße Kunstwerk wird auf dem Siegertreppchen ganz oben stehen? Das schwerelose Weinfass, der hängende Kristallkronleuchter oder die aufwändige Schwebe-Torte mit Topf, Rollholz und Drehteller? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker