TLC 07:00 bis 07:25 Dokusoap Long Island Medium Nicks Paranoia USA 2013 Als die Umbauarbeiten im Hause Caputo beginnen, muss Theresa eine Alternative finden, um ihre Sitzungen auch weiterhin abzuhalten. Aufgrund der lärmenden Handwerker kann sie sich nämlich nicht konzentrieren und bittet deshalb den nächsten Nachbarn, ihren Vater, um ein ruhiges Plätzchen. Doch wie wird der skeptische Nick reagieren, wenn die Seelen von Verstorbenen sein Heim bevölkern? In einer sehr emotionalen Séance kann Medium Theresa ihrem Klienten Paul eine Last von den Schultern nehmen und Kontakt zu seinen Eltern herstellen, die bei einem Flugzeugunglück ums Leben kamen. Originaltitel: Long Island Medium