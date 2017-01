TLC 05:10 bis 05:55 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Merken Jetzt ist das Maß voll! Als Kat erfährt, dass Liz hinter ihrem Rücken Lügen verbreitet, platzt der Tattoo-Queen endgültig der Kragen. Die Shop-Managerin hat mit ihren hinterhältigen Sticheleien das Team gespalten und wird deshalb fristlos entlassen. Corey nutzt unterdessen seinen Kurzurlaub, um im "Six Feet Under" nach dem Rechten zu sehen. Der Künstler spielt ernsthaft mit dem Gedanken, sich in Zukunft nur noch um seinen eigenen Tattoo-Laden zu kümmern. Das passt der Chefin natürlich gar nicht: Kat erwartet von ihrem Mitarbeiter absolute Loyalität und besteht darauf, dass Corey im "High Voltage" seine Arbeit erledigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Katherine von Drachenberg (Herself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka