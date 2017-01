RTS Deux 03:50 bis 04:35 Sonstiges Chez Simone et Patricia Stereo Untertitel Merken Simone et Patricia, les propriétaires du kiosque Favre au Locle, ne sortent pratiquement jamais de leur commerce. " Grâce à nos clients, nous avons néanmoins le sentiment de voir défiler les saisons ; en hiver, avec la rudesse du climat, on les sent un peu ronchons alors qu'au printemps ils se montrent beaucoup plus gais, plus détendus ". Dans la deuxième partie de ce documentaire, tandis que le kiosque continue d'être un lieu d'échanges et de rencontres, on retrouve nos personnages au fil des saisons. Après l'époque du regain, des champignons, c'est le temps du bûcheronnage, des torrées, des animaux sauvages? et bientôt pointe l'hiver. Au Locle comme dans la Vallée de la Brévine, la vie devient rude mais chacun ici conserve sa philosophie de vie. In Google-Kalender eintragen

