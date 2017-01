RTS Deux 23:15 bis 00:10 Sonstiges The Knick Dix noeuds USA 2015 Merken Découvrez The Knick en version originale sous-titrée: une série médicale hémophile dans le New York mafieux des années 1900, créée par Jack Amiel et Michael Begler. Avec Clive Owen en médecin iconoclaste et cocaïnomane, repoussant les limites de la médecine avec des méthodes peu orthodoxes, au Knickerbocker Hospital gangréné par le crime organisé et les trafics en tous genres. Inspiré d?une vie réelle, le docteur John W.Thackery est un génie du bistouri autant qu?un camé, sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde, à une époque où la médecine tenait de l?expérience et de la boucherie. A la suite d?échecs successifs, le docteur Christiansen va se suicider d?une balle dans la tête, propulsant ainsi Thackery chef du service de chirurgie. Face à un taux de mortalité en forte augmentation, et bien avant l?invention des antibiotiques, le toubib dépressif et son équipe doivent se montrer particulièrement inventifs pour gérer les cas de plus en plus difficiles qui leur sont soumis. Sans compter que dans cette ville rongée par la pauvreté, les miséreux sont des proies faciles pour les trafics en tous genres? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Dr. John W. Thackery) Andre Holland (Dr. Algernon Edwards) Jeremy Bobb (Herman Barrow) Juliet Rylance (Cornelia Robertson) Eve Hewson (Lucy Elkins) Michael Angarano (Dr. Bertie Chickering Jr.) Chris Sullivan (Tom Cleary) Originaltitel: The Knick Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Jack Amiel, Michael Begler Musik: Cliff Martinez («Drive»)