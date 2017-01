WDR 01:10 bis 01:40 Show Annemie Hülchrath - Der Talk Comedy-Talkshow mit Cordula Stratmann Die Königin des Talks D 2002 Stereo Untertitel Live TV Merken Gast: Charlotte Roche DIE KÖNIGIN DES TALKS Annemie im Gespräch mit Charlotte Roche Auf die Sendung mit Charlotte Roche hat sich Annemie Hülchrath ganz besonders vorbereitet, trifft sie doch auf die Vertreterin einer wesentlich jüngeren Generation. Die Starmoderatorin des Musikkanals VIVA ist mit der Sendung "Fast Forward" längst eine Kultfigur und für ihre "kompetent eigenwillige Moderation" im letzten Jahr gar für den ehrwürdigen Grimme-Preis nominiert worden. Annemie möchte Charlotte Roche natürlich entgegen kommen, sie verschönert das Studio mit einem "No Angels"-Plakat. Aber es stellt sich heraus, dass sie damit nicht so ganz den Geschmack ihres Gastes getroffen hat. Womit die beiden schnell bei den gegenseitigen musikalischen Vorlieben sind: Annemie bevorzugt Neil Diamond und André Rieu, während Charlotte Roche in der entsprechenden Altersklasse dann doch eher zu Elvis Presley tendiert. Flugs ist "Talk-Proffi" Annemie bei den Themen Drogen sowie Vorbildfunktion. Als sie hört, dass für Charlotte Roche Drogen kein Thema sind, entwickelt sie gar mütterliche Gefühle: "Isst du denn auch viel Gemüse und Obst?" Und als die VIVA-Moderatorin erzählt, dass sie die Schule "geschmissen habe" und seitdem ihre Musik-Sendung moderieren würde, tun sich für Annemie viele Fragen auf: "Wo lebst du von? Dat is richtig mit Geld, mit allem, mit Vertrag? Dat sieht so wie Hobby aus!" Zwei Generationen, aber zwei Frauen, die sich nahe sind: sie sprechen über Charlottes Freund und dessen Familie, über männliche Geschlechtsteile und den blödesten Talkgast. Für die VIVA-Moderatorin ist dies eindeutig der Alt-Punker Iggy Pop, der habe beim Interview losgebrüllt. Annemie spricht sie dann noch ein großes Kompliment aus: "Nein, in diesem Rahmen würde niemand brüllen, du wirkst wie eine Königin." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cordula Stratmann Gäste: Gäste: Charlotte Roche (Moderatorin, Produzentin, Schauspielerin) Originaltitel: Annemie Hülchrath Regie: Elmar Herkrath-Rundholz