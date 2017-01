WDR 20:15 bis 21:45 Show Zwei für Einen - Das Quiz für den Westen D 2017 Stereo Untertitel HDTV Merken In dieser Quizshow müssen zwei Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen Wissensfragen aus unterschiedlichen Themenbereichen beantworten, an ihrer Seite sitzt je ein Prominenter. Bei jeder Frage müssen die Kandidaten entscheiden, ob sie selbst antworten, oder ihren Unterstützer sprechen lassen. Tipps sind nicht erlaubt. Nach drei Runden winkt das Finale, das die Kandidaten alleine bestreiten müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marco Schreyl Originaltitel: Zwei für Einen