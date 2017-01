WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Vitamine - wie viele brauchen wir wirklich? Vitamine - wie viele brauchen wir wirklich? D 2016 2017-01-09 08:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Vitamin A für die Augen, Vitamin C gegen Erkältung und Vitamin D für starke Knochen - Vitamine sind lebenswichtig. Sie stecken in Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch. Wir nehmen sie also täglich zu uns, auch wenn Vitamine weder zu sehen, noch zu schmecken sind. Doch angeblich leiden wir unter Vitaminmangel. In Deutschland schlucken daher rund 18 Millionen Menschen regelmäßig Vitaminpräparate. Aber brauchen wir diese wirklich? In den letzten Jahren haben Forscher entdeckt, dass künstliche Vitamine häufig eher schaden als nützen. Der Ernährungswissenschaftler Prof. Jan Frank gibt Tipps, wie wir uns richtig ernähren und in welchen Fällen Vitaminpräparate tatsächlich sinnvoll sein können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen