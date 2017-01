WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Eine Elefantendusche D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Münchens Attraktion Nummer eins - Eisbärchen-Zwillinge erobern Zuschauerherzen. Der Strahlenschildkröten-Nachwuchs macht einen kerngesunden Eindruck. Tierpfleger Matthias Mösch sorgt dafür, dass es auch so bleibt. Varis haben ein flauschiges Fell in rot, schwarz und weiß - dummerweise sehen aber alle gleich aus. Tierpflegerin Celine ist auf der Suche nach ganz kleinen Unterschieden. Bei den Felsenpinguinen kennt Helmut Kern sich dagegen bestens aus - trotzdem entdeckt der Polar-Revierleiter immer neue Eigenarten bei seinen Schützlingen. Popo-Kratzen und Rückenscheuern ist bei den Hellabrunner Elefanten ganz normal. Aber warum brauchen die Dickhäuter auch noch Peeling und Schlammmasken? Zu Besuch bei vogelwilden Hyazintharas und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 218 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 140 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 65 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 45 Min.